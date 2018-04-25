Макрон: Сербия может стать членом ЕС до 2025 года

🔊 Воспроизвести Сербия продвигается к вступлению в сообщество европейских стран быстрыми темпами и может стать его членом до 2025 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с сербским коллегой Александаром Вучичем в Париже.

«Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось, — заметил Макрон на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. — Я думаю, что Сербия может вступить в ЕС значительно раньше 2025 года».

Для этого, по словам Макрона, «необходимо выполнить все поставленные условия». «Я не склонен к формализму в этом вопросе», — добавил он. Эммануэль Макрон до конца года совершит первый государственный визит в Сербию.

Президент Сербии заверил, что Белград «надеется на позитивное решение ЕС по этой теме». Он отметил, что в Сербии придают большое значение сотрудничеству с Францией в этом процессе.

Кроме того, Вучич назвал Францию важным торговым партнером Сербии, отметив, что в этом году товарооборот между странами вырастет до 1 миллиарда евро.

Наряду с Сербией кандидатами на вхождение в ЕС официально считаются Албания, Македония, Черногория и Турция, но ни для одной из этих стран не определены возможные сроки вступления.

Осенью прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза к 2025 году.

NEWSru.com