Макрона не будет на форуме в Давосе

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, который пройдет 22-25 января. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский лидер не примет участие в работе форума из-за напряженного графика. В частности, он планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестов «желтых жилетов».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, решение отменить поездку на форум он принял из-за разногласий с Демократической партией.

korrespondent.net