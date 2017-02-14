Максимальный рост переработки отходов в ЕС был в Литве – исследование

За десятилетие – к 2014 году переработка отходов в Литве росла наиболее интенсивно в Евросоюзе – более чем на 3 проц. пункта в год, свидетельствует исследование немецкого Экономического института в Кельне.

По его информации, Польша и Литва в будущем могут снизить темпы переработки отходов и все равно добиться целей, поставленных Еврокомиссией. Согласно данным исследования, в 2014 году Литва перерабатывала около 30% отходов, и в будущем станет одним из государств, которые перерабатывают много отходов.

“Словения, как и Венгрия, Кипр, Литва, Польша и Чехия прилагали серьезные усилия для повышения показателей переработки с 2005 по 2014 годы. Однако с 2005 года страны стартовали с достаточно низкого уровня переработки, и все еще отстают от среднего показателя в ЕС”, – говорится в отчете исследования.

В нем также говорится, что переработка отходов в Польше в 2005-2014 годы увеличивалась ежегодно на 2,9%, в Италии – почти на 2,6%, на Кипре – на 2,4%, в Венгрии – на 2,3%, в Чехии – почти на 2,2%, но в Австрии упала приблизительно на 0,3%, а в Финляндии – на 0,1%.

Министерство окружающей среды отмечает, что Литве может быть сложно добиться цели ЕК на 2030 год – если Еврокомиссия решит, что в 2030 году на свалки должно вывозиться лишь 10% коммунальных отходов, а 65% их и 75% упаковки должны использоваться повторно и перерабатываться.

В 2020 году Литва должна перерабатывать 50% коммунальных отходов.

BNS

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