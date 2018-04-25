Marijampoles pieno konservai в прошлом году экспортировала в Китай

В прошлом году один из крупнейших литовских переработчиков молока Marijampoles pieno konservai впервые экспортировал продукцию в Китай. Компания, экспортирующая основную часть молочных консервов, в прошлом году также увеличила продажи в Ливии, Гонконге, Германии.

«В 2017 году около 83% произведенной продукции мы продали за пределами Литвы. Продажи молочных консервов выросли в два раза, особенно в Ливии, Гонконге, Германии, впервые экспортировали в Китай», — говорится в годовом сообщении компании, представленном Центру реестров.

В прошлом году выручка компании составила 95,978 млн евро — на 3,4% меньше, чем в 2016 году (99,325 млн евро),ее чистая прибыль сократилась на 48,7% до 2,343 млн евро.

Выручка компании в странах ЕС за год выросла на 22% почти до 66 млн евро, в других странах – в 2,2 раза до 13,6 млн евро, а в Литве – упала в 2,4 раза до 16,5 млн евро.

90% акций Marijampoles pieno konservai принадлежат компании Раймондаса Карпавичюса Karpis, а 10% – эстонской Eesti Investeeringud.

BNS