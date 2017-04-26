Марина Мижигурская: «Мы считаем перспективным каждого ребенка»

Перед родителями стоит серьезная проблема выбора учебного заведения для своего ребенка, какой школе доверить его образование, а значит, и его будущее.

Частные учебные заведения более гибко реагируют на запросы родителей, тем самым увеличивая степень доверия к себе. Частная гимназия Марины Мижигурской, расположенная в вильнюсском районе Науйойи-Вильня, (ул. Даржяле, 7) отмечает уже 24-й год рождения. Выбирая эту гимназию, родители видят перспективу дать ребенку лучшее образование, обеспечить большее внимание со стороны учителей, возможность интересно и с пользой занять досуг. Гимназия Марины Мижигурской является авангардом образовательной системы, способствует повышению качества образования: многие из ее инноваций впоследствии вошли и в практику государственных школ. Это и уникальные методики трехъязычного обучения, и обучение иностранным языкам. Учебному заведению присвоен статус гимназии.

В первый месяц обучения проводится тестирование, которое фиксирует уровень знаний учащегося, а также ознакомительное психологическое исследование, которое позволяет увидеть особенности ребенка. На основании исследований составляется индивидуальный план обучения. С родителями регулярно обсуждаются успеваемость и поведение ученика.

Анализируя особенности преподавания литовского языка, учитель литовского языка Эрика Моркунайте сказала, что познание языка начинается с общения. Педагог советует: если стремитесь выучить язык, нужно говорить, пусть даже делая ошибки. Обучение с младших классов ведется на двух языках. Комментируя уровень сложности государственного экзамена по литовскому языку, Эрика Моркунайте заметила, что экзамен действительно слишком сложный, даже создается впечатление, что ответственные работники системы просвещения писали его под свои профессиональные знания, а не для выпускника среднего учебного заведения. Но эти трудности одинаковые для всех выпускников и всем их приходится преодолевать. Замечу, что учащиеся гимназии М. Мижигурской успешно сдают государственный экзамен по литовскому языку.

Традиционно учащиеся школы принимают участие в различных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. Как рассказала заместитель директора по учебной работе Ромуальда Ефремова, в этом году Анастасия Фокша заняла 3-е место в городской олимпиаде и участвовала в республиканской олимпиаде, где попала в десятку сильнейших. Надо отметить, что так называемые элитные литовские и русские гимназии, куда проводится конкурсный отбор из лучших учеников (гимназия «Жирмуну», гимназия «Иезуиту», Вильнюсский лицей, гимназия им. Саломеи Нерис, гимназия им. Василия Качалова, гимназия им. Софии Ковалевской, гимназия «Сантарос»), остались далеко позади частной гимназии Марины Мижигурской. В гимназии на хорошем уровне ведется преподавание английского, русского и немецкого языков. Гимназисты приняли участие в городском фестивале «Поэтические голоса», где стихи читали на итальянском, немецком и даже корейском языках. Участвовали в исторической конференции с докладом: «Великое княжество Литовское в контексте российской истории», заняли 2-е место в городском географическом конкурсе. Учащиеся гимназии постоянно участвуют в различных проектах, в том числе и международных. Так, в этом учебном году ученики гимназии уже второй раз были в Польше и участвовали в международном проекте «Education in peace through sport» со своей преподавательницей по немецкому языку Ириной Войтюк.

Уже известна особая приверженность Марины Мижигурской к творчеству: живописи, театру, музыке. Не в первый раз корреспонденту «ЛК» приходится бывать в этой школе и каждый раз ребята постигают какие-то новые грани декоративно-прикладного творчества.

– Человек не может жить без искусства, – считает педагог по творческим дисциплинам Евгения Анджело. – Школа должна дать хотя бы минимальный багаж знаний по искусству, привить любовь, желание творить, человек должен быть не только пассивным созерцателем, но и созидателем. В этом году учащиеся школы свои поделки представили и на ярмарке Казюкаса. Как рассказала преподаватель, ребятам была дана возможность представить свои работы, реализовать их. Их стенд посетили президент Литвы, гости ярмарки.

Педагог Евгения Анджело – выпускница Литовской академии искусств, скульптор, участник выставок. Кроме того, мама двоих детей, которые учатся в этой гимназии. Евгения отмечает преимущество обучения в малокомплектных классах, особую семейную атмосферу в этом учебном заведении. Все учащиеся гимназии под ее руководством на все праздники делают творческие поделки для своих родителей. Теперь все заняты работами ко Дню матери. Кроме того, она как классный руководитель организует досуг ребят и в учебное время, и на каникулах. Впрочем, все преподаватели, как подчеркнула директор, инициативны и не только совершенствуют методики обучения, но и находят различные варианты внеклассных занятий, разнообразные формы организации досуга.

Ежегодно в зимние каникулы учащиеся с педагогами выезжают на большую экскурсию. В этом году побывали по приглашению школы им. Юргиса Балтрушайтиса в Москве – ознакомились с уникальной архитектурой города, посетили музеи, театры, даже побывали на спектакле в Большом театре.

Традиционно в школе проходят праздники, театральные постановки. В этом году гимназия инициировала для всех школ города проект «Три аккорда». 4-й, заключительный этап этого конкурса приурочен ко Дню матери и Дню рождения гимназии. Выступление на сцене для ребят, как считает Марина Мижигурская, это не только возможность для творческого развития, но и формирование уверенности в себе. Если младшим помогают создавать спектакли, то старшие школьники сами режиссеры, постановщики и инициаторы идей. Для ребят создана максимально благоприятная развивающая творческая среда. Педагогам хватает мудрости и терпения для обучения и воспитания, что создает систему образования в гимназии, практически обреченную на успех.

Большое значение придается и безопасности учеников – ребят развозят на автобусе, контролируется вся территория школы. В школьной столовой накормят по-домашнему вкусным обедом.

Не уходят здесь и от острых проблем по вопросам воспитания. Так, сейчас ведутся бурные дискуссии по вопросу наказания детей. Марина Мижигурская напоминает о библейских истинах. Древняя мудрость гласит, что чрезмерное милосердие приводит к распущенности, а чрезмерная строгость к жестокости. Должна быть выработана какая-то золотая середина, считает педагог. Кстати, в гимназии действует система самоуправления учащихся. На суд совета самоуправления выносятся различные проступки и затем сами учащиеся (конечно, не обходится без мудрой и своевременной подсказки взрослых) принимают решение, какое должно последовать наказание. Безусловно, все мероприятия согласовываются с родителями. Как замечает директор, ей повезло с родителями (а может, родителям повезло с директором. – Прим. «ЛК»), которые, понимая преимущества индивидуального подхода, выбирают для обучения своих детей именно эту гимназию. Это не какие-то сверхобеспеченные люди, а те, кто хочет, чтобы их ребенок не только получил достойное образование и воспитание, но и оказался подготовленным к будущей взрослой жизни.

Марина Мижигурская убеждена, что нет неталантливых, неперспективных детей, а есть бездарные учителя, работающие по шаблону. Квалифицированные педагоги этой школы могут сделать из трудного ребенка успешного ученика и привить ему важные навыки для будущей самостоятельной жизни. Главный принцип работы гимназии Марины Мижигурской – воспитать самодостаточную личность с установкой на успех.

Галина КУРБАНОВА

Метки: N17 (1157) 27 апреля, гимназия Марины Мижигурской, Марина Мижигурская, образование