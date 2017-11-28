Mars Lietuva инвестирует в развитие 30 млн. евро

Контролируемая одним из крупнейших в мире продовольственных концерном Mars компания по производству корма для животных в литовском городе Гаргждай Mars Lietuva инвестирует в развитие более 30 млн. евро и надеется почти на треть увеличить производственные мощности.

Компания в этом году уже вложила в новый производственный цех и модернизацию оборудования более 15 млн. евро, еще 15 млн. евро намечается выделить на развитие производства и реконструкцию производственных помещений, сообщила Mars Lietuva.

“Эти инвестиции позволяют увеличить объемы производства и начать выпуск новых продуктов”, – сказала для пресс-релиза гендиректор Mars Lietuva Аушра Жямайтене.

Mars Lietuva в прошлом году получила 9,5 млн. евро чистой прибыли – на 20,3% больше, чем в 2015 году, ее доходы от продаж увеличились на 10,8% до 150,7 млн. евро. Компания в прошлом году году выпустила почти 75 тыс. тонн продукции – на 15% больше, чем в позапрошлом году.

100% акций Mars Lietuva принадлежит американской компании Mars Overseas Holdings.

BNS

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