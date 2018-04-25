Марш против Brexit: организаторы заявили о миллионе участников

В акции с требованием проведения второго референдума о Brexit в Лондоне участвует миллион человек. Об этом в субботу, 23 марта, в соцсети Twitter сообщила кампания People’s Vote, организовавшая марш и демонстрации.
Parliament Square right now. What a sight.#PutItToThePeopleMarch pic.twitter.com/kXonQaAsqP
— People's Vote UK (@peoplesvote_uk) March 23, 2019
Организаторы поблагодарили всех участников, прибывших на марш со всех уголков Великобритании.
Напомним, участники марша требовали от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу.