Марш против Brexit: организаторы заявили о миллионе участников

В акции с требованием проведения второго референдума о Brexit в Лондоне участвует миллион человек. Об этом в субботу, 23 марта, в соцсети Twitter сообщила кампания People’s Vote, организовавшая марш и демонстрации.

Parliament Square right now. What a sight.#PutItToThePeopleMarch pic.twitter.com/kXonQaAsqP

