Марш против Brexit: организаторы заявили о миллионе участников

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В акции с требованием проведения второго референдума о Brexit в Лондоне участвует миллион человек. Об этом в субботу, 23 марта, в соцсети Twitter сообщила кампания People’s Vote, организовавшая марш и демонстрации.

Организаторы поблагодарили всех участников, прибывших на марш со всех уголков Великобритании.

Напомним, участники марша требовали от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу.

korrespondent.net