Марш живых: важно помнить и преступления, и подвиги

Участники проведенного в Вильнюсе в память жертв Холокоста Марша живых утверждают, что нужно оценить как преступления палачей, так и подвиги людей, спасавших евреев.

Участники марша 26 апреля прошли от железнодорожной станции в Паняряй до мемориала. Это шествие проводится уже в десятый раз в память о десятках тысяч евреев, которые шли по этому пути к своей смерти.

«Сегодня мы также отмечаем и благодарим лиц, которые, невзирая на свой собственный риск, жизни своих семей, спасали евреев. Мы благодарим их и склоняем головы», – заявил на церемонии посол Израиля в Литве Амир Маймон.

Глава международного департамента Американского комитета евреев Эндрю Бейкер отметил, что ответственность за преступления Холокоста ложится на нацистов и сотрудничавших с ними лиц, однако обратил внимание и на ответственность советских властей, не сохранивших память о жертвах.

Он отметил, что на территории всего бывшего Советского Союза, в местах массовых захоронений лишь указано, что здесь захоронены «советские граждане, убитые немецкими фашистами», но не говорится, что это убитые во время Холокоста евреи.

Участвовавший в шествии премьер Литвы Саулюс Сквярнялис также подчеркнул, что важно помнить и о лицах, которые убивали евреев и остались безучастными к Холокосту, и о тех, кто спасал евреев. По его словам, сегодня видны преступления против человечности, но важно, чтобы было больше тех, кто хотел бы спасать, и чтобы такая «массовая трагедия» не повторилась.

До Холокоста в Литве проживало более 200 000 евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.

Инф. «ЛК»

Метки: N18 (1158) 4 мая, Амир Маймон, Евреи, Марш живых, Холокост, Эндрю Бейкер