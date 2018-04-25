Маршрут с контрабандой

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В Литве за год обнаружили более миллиона пачек нелегальных сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы (VSAT).

На рост показателя повлияли несколько крупных партий контрабанды, когда благодаря информации криминальной разведки сотрудники VSAT обнаружили более 700 тысяч пачек сигарет, привезенных на машинах из Латвии и на поездах из Беларуси.

Самыми популярными марками были новозеландские, а также сигареты Fest, Minsk и Korona, выпускаемые на белорусских заводах. Всего за год было обнаружено свыше миллиона пачек табачных изделий. По данным VSAT, чаще всего маршруты контрабанды акцизных сигарет проходили через литовско-белорусскую границу.

Главная причина незаконного ввоза табачных изделий в Литву — разница в цене. Например, в Беларуси пачка самой популярной марки стоит около 0,74 евро, а в Литве розничная цена примерно в четыре-пять раз выше. Среди других причин VSAT отмечает ограниченную покупательную способность населения республики, рост прибыльности нелегального бизнеса, высокую безработицу, а также выгодное географическое положение страны для контрабандных маршрутов.

Литовские пограничники обнаружили в доме жителя города Юрбаркаса почти 1,2 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает Служба охраны государственной границы (VSAT).

В среду, 16 января, вечером сотрудники группы специального назначения Пагегяйской заставы остановили такси, в котором находился 51-летний пассажир. При себе у него была сумка, в которой лежало 500 пачек белорусских сигарет. Мужчина сообщил пограничникам, что в его доме также хранятся акцизные товары. После проверки помещений были обнаружены 1175 пачек табачной продукции с белорусскими акцизными марками.

Мужчине грозит штраф в размере от 5,2 тысячи до 6 тысяч евро за незаконную перевозку и хранение акцизных товаров. После допроса его отпустили, а товар был изъят.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ