«Мастер и Маргарита»- самый мистический спектакль современности!

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Самый мистический спектакль современности! Спектакль «Мастер и Маргарита» создан в мастерской Марка Захарова (ГИТИС). После 50 успешных показов в самом ГИТИСе и на различных фестивалях спектакль был включен в постоянный репертуар Московского Драматического Театра им. Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра им. М.А. Булгакова. Режиссер-постановщик и исполнитель роли Воланда — Сергей Алдонин. В роли Маргариты — популярная актриса театра и кино Екатерина Климова.Булгакова.

Про Алдонина говорят, что он талантлив настолько, что чувствуется даже привкус гениальности. Его постановка отличается от других версий спектакля довольно необычной подачей. Бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий, огромное количество спецэффектов сделали этот спектакль одним из самых модных и посещаемых проектов Москвы.

Зрителей ждет достаточно подробная постановка по многогранному роману. Здесь появится Воланд со своей свитой, Мастер и Маргарита вновь преодолеют разлуку и воссоединят свои сердца, а в погрязшей в пороках и заблуждениях Москве по заслугам получат Берлиоз, Бенгальский, Лиходеев.

Эксклюзив спектакля заключается в том, что для его создания использовались черновики легендарного романа. А это значит, что в любой момент действие может начать развиваться совершенно по-новому, непредсказуемо. Вместе с героями вам предстоит прожить всю трагикомедию и ощутить себя ее участником, ведь спектакль окружит вас со всех сторон.

В нём много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». В январе 2019 г. состоится гастрольный тур по 7 городам Прибалтики, на сцены выйдут целое созвездие талантливейших актёров. Прекрасная музыка и спецэффекты, здоровый юмор и новый взгляд автора на постановки заслуживают того, чтобы прийти на спектакль и досмотрев его прокричать: «Браво!!!».

Спешите видеть своими глазами трагикомические фантазии на тему бессмертного произведения Михаила Булгакова и скорее заказывайте билеты!

12 артистов подарят вам праздник. 23 января 2019 года, г. Клайпеда, Дворец рыбаков и 24 января, г. Вильнюс, Дворец Конгрессов.

В ролях: Сергей Алдонин, Екатерина Климова, Филипп Бледный, Михаил Химичев, Алексей Коряков, Наталья Булыга, Илья Исаев, Дмитрий Жойдик, Вадим Ситников, Евгений Самарин, Кирилл Соленов, Олег Соколов.

Информация и фото организаторов