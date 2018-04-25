Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения планеты

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Согласно сводным данным по зрительской аудитории прошедшего летом в России чемпионата мира по футболу, матчи турнира посмотрело рекордное число зрителей — 3,572 млрд человек.

ФИФА опубликовала сводные данные по всемирной зрительской аудитории чемпионата мира по футболу, прошедшего в России с 14 июня по 15 июля этого года. В общей сложности за матчами турнира следили 3,572 млрд зрителей — более половины жителей планеты в возрасте от четырех лет и старше. В эту статистику включены все, кто смотрел трансляции ЧМ-2018 по телевизору дома или в общественных местах, а также на различных цифровых платформах.

Финальный матч чемпионата мира, в котором сборная Франции 15 июля в «Лужниках» победила Хорватию (4:2), собрал в общей сложности 1,12 млрд зрителей. Из них 884,37 млн человек посмотрели игру дома по телевизору, 231,82 млн человек — на цифровых платформах, а также в общественных местах.

В среднем зрители, следившие за встречами ЧМ-2018 дома по телевизору, проводили у экранов больше времени, чем во время предыдущих чемпионатов мира. Количество болельщиков, посмотревших трансляции матчей российского мундиаля хотя бы в течение трех минут, составило 3,04 млрд человек. Это на 10,9% выше соответствующего показателя ЧМ-2014, прошедшего в Бразилии.

«Эти цифры подтверждают, что ЧМ-2018 в России действительно стал лучшим в истории. Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей: это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков», — цитирует коммерческого директора ФИФА Филиппа Ле Флока официальный сайт организации.

Информация «ЛК»