Мавзолей Ленина закрывается на два месяца на профилактику

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Мавзолей Ленина закроется для посетителей на два месяца, сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной служб охраны (ФСО).

«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года Мавзолей В. И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей», — сказали в ФСО.

В предыдущий раз на профилактические работы Мавзолей закрывался четыре года назад.

Как стало известно ТАСС от специалистов, близких к Всероссийскому научно-исследовательскому институту лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), в предстоящие два месяца «будут проводиться плановые профилактические мероприятия по обеспечению сохранности тела Ленина». Обслуживание должно пройти и уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в Мавзолее. Подобные работы проводятся регулярно, примерно раз в один-два года.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года. Через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены появился деревянный мавзолей, в который и поместили забальзамированное тело вождя пролетариата. Однако при строительстве первого мавзолея, когда мерзлый грунт разрушали взрывами, была повреждена система канализации и зловонная жижа залила все вокруг. В связи с этим патриарх Тихон произнес: «По мощам и елей». Об этих словах патриарха вспоминал и входивший в «похоронную комиссию» видный большевик Бонч-Бруевич.

С весенней оттепелью в мавзолее установился отвратительный запах, из-за чего вскоре было принято решение снести сооружение и установить на его месте новое. Первые две усыпальницы вождя были деревянные, а в 1929 году началось строительство каменного мавзолея, который стоит до сих пор.

Внутри Траурного зала на небольшом постаменте находится саркофаг с Лениным в черном костюме, к которому приколот значок члена ЦИК СССР. В период Великой Отечественной войны тело Ленина вывозилось в Тюмень, где хранилось до апреля 1945 года.

Тело Ленина оставалось в Мавзолее во время ремонта в 2013 году, когда был исправлен фундамент и проведена гидроизоляция здания. Мумия вождя сохраняется благодаря «уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами», отмечает ТАСС. Подобному бальзамированию подвергались тела тринадцати политических лидеров разных стран.

Несмотря на крушение СССР, сопровождавшееся отказом от коммунистической идеологии, в Кремле по-прежнему относятся к мумии Ленина как к важному идеологическому символу, объединяющему людей. «Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет? В Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», — сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам».

Высказывание главы государства прокомментировал бывший заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. «Тело Ленина — это, конечно, ложные мощи, — сказал он. — Мощи становятся мощами не в силу того, что их куда-то положили, а в силу того, что бог проставляет своего святого, Церковь это подтверждает, народ испытывает к этому святому благоговение, которое выражается в молитве, а не в каких-то политических церемониях».

По мнению Чаплина, мумия Ленина — это туристический объект, к которому проявляют праздное любопытство, но не почтение. «С подлинным почитанием верующих людей это имеет очень мало общего», — сказал протоиерей.

В том же ключе высказался председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «Псевдорелигиозный характер Мавзолея и содержащегося там тела очевиден для любого исследователя культуры», — сказал он.

Владимир Легойда полагает, что забальзамированное тело советского вождя все-таки в конечном итоге будет вынесено из Мавзолея на Красной площади и захоронено. Но произойдет это лишь тогда, когда «не будет вызывать разделений » в обществе.

В начале сентября 2017 года правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина. В Кремле также подчеркнули, что вопрос о захоронении Ленина не обсуждается.

NEWSru.com