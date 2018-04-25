Maxima grupe до 2025 года инвестирует в развитие 600 млн евро

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Крупнейшая в Балтийских странах группа компаний розничной торговли — литовская Maxima grupe инвестирует в развитие и укрепление сети в течение 7 лет как минимум 600 млн евро. Это предусмотрено в новой стратегии деятельности до 2025 года.

«В прошлом году мы сделали несколько важных шагов, направленных на активное расширение: мы приобретали и интегрировали торговые сети в Польше, также одними из первых в регионе выпустили эмиссию облигаций на 300 млн евро. Это твердое основание для реализации дальнейшей международной экспансии», – отметил в пресс-релизе гендиректор Maxima grupe Далюс Мисюнас.

Вместе с внутренними изменениями Maxima grupe планирует ежегодно инвестировать в расширение по 100 млн евро – в целом как минимум 600 млн евро. Эти средства пойдут на закрепление на имеющихся и новых рынках, в новых каналах продаж. Планируется, что выручка группы ежегодно будет расти на 7%.

В этом году на рынках пяти стран Maxima grupe планирует открыть 120-140 новых супермаркетов. Основная часть из них будет открыта в Польше. В данный момент группа владеет почти 1600 супермаркетами.

В 2017 году консолидированная выручка Maxima grupe составила 2,806 млрд евро – на 4,2% больше, чем в 2016 году, а ее чистая прибыль выросла в 2,1 раза до 75 млн евро.

Maxima grupe принадлежит группе Vilniaus prekyba, контролируемой литовским бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом.

BNS