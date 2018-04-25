Maxima grupe объединяет польские сети Stokrotka и Aldik

🔊 Воспроизвести Контролирующая сеть розничной торговли литовская группа Maxima grupe объединит находящиеся в ее управлении сети в Польше. К торговой сети Stokrotka, которой литовская компания управляет с весны, будет присоединена приобретенная в 2012 году сеть Aldik.

Завершить интеграцию планируется осенью этого года, а брендом будет Stokrotka – в конце года объединенная сеть будет насчитывать 563 магазина, сообщила группа.

«Объединение торговых сетей является частью стратегии в Польше, которая поможет укрепить позиции Maxima grupe и провести в жизнь планы развития на этом рынке. Слияние позволит объединить накопленный обоими предприятиями опыт и знания, стремиться к синергии, использовать экономию масштаба», — сказал для пресс-релиза глава Maxima grupe Далюс Мисюнас.

Как сообщает Maxima grupe, в конце 2017 у сети Stokrotka было 437 магазинов, ее оборот был 597 млн евро, в ней работало более 8 тыс. человек. Оборот сети Aldik, у которой было 30 магазинов, достигал 52 млн евро, в ней было занято более 700 человек.

BNS