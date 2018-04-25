Maxima grupe за два года намерена инвестировать около 200 млн евро

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Принадлежащая контролируемой Нериюсом Нумавичюсом группе Vilniaus prekyba группе крупнейшая в странах Балтии группа розничной торговли Maxima grupe в этом и следующем годах намерена инвестировать около 200 млн евро. Немалая часть инвестиций будет предназначаться для польского рынка.

В отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), которое на прошлой неделе присвоил Maxima grupe кредитный рейтинг BB+ со стабильной перспективой, говорится, что группа в этом и следующем году намерена инвестировать примерно по 90-100 млн евро. Аналитики S&P также надеются, что группа в течение двух лет будет платить по 90-100 млн евро дивидендов.

Пресс-атташе Maxima grupe Эрнеста Дапкене подтвердила BNS, что указанная в отчете S&P сумма капиталовложений в развитие соответствует планам группы, однако отметила, что решения по конкретным инвестициям на отдельных рынках еще не приняты.

Не вся сумма будет предназначена для польского рынка, но все же немалая ее часть. Капитал будет вкладываться как в открытие новых магазинов, так и в обновление старых», — сказала для присланного BNS комментария менеджер по корпоративным делам Maxima grupe. Весной Maxima grupe более чем за 284 млн евро купила контролирующую торговую сеть Stokrotka компанию Emperia Holding и намерена объединить ее и купленную ранее сеть Aldik.

Кроме того, группе принадлежит сеть Maxima в Литве, Латвии и Эстонии, T-Market в Болгарии и электронный магазин Barbora в Литве и Латвии.

Центробанк Ирландии на этой неделе подтвердил базовый проспект облигаций Maximos grupe. Группа намерена выпустить в общей сложности облигаций стоимостью до 1 млрд евро, а объем первой эмиссии может составить 300-400 млн евро.

BNS