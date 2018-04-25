Литовская торговая сеть Maxima начала продавать безрецептурные препараты. Клиенты уже сегодня смогут купить шесть безрецептурных лекарств, медицинские принадлежности и пищевые добавки во всех магазинах Maxima. Лекарства будут продаваться в кассах — попросив кассира, покупатели смогут приобрести необходимые лекарственные препараты.

Покупатели смогут найти лекарства для снятия боли, кислотности желудка и антисептического лечения кожи.

В соответствии с законом безрецептурные лекарства будут доступны покупателям только в кассах, их нельзя будет взять самостоятельно ни в торговом зале, ни в кассах самообслуживания. Покупатели также смогут приобрести не более одной упаковки лекарств одного вида без рецепта. Такое ограничение на пищевые добавки.

Покупатели найдут информацию о безрецептурных лекарствах, медицинских принадлежностях и пищевых добавках в магазинах Maxima на плакатах, вывешенных ряжом с кассами.

Все безрецептурные лекарства будут продаваться лицам, достигшим 16-летнего возраста.

l24.lt