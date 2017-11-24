Maxima подписала договор о приобретении польской сети супермаркетов Stokrotka

Лидер розничной торговли в странах Балтии – компания Maxima grupe , которой в Польше уже принадлежит торговая сеть Aldik , подписала инвестиционный договор о приобретении другой польской сети торговли повседневными товарами Stokrotka , в которую входят 410 магазинов.

Согласно подписанному в четверг договору Maxima grupe объявит предложение приобрести 100% акций компании Emperia Holding , владеющей сетью Stokrotka (“Ромашка”), говорится в пресс-релизе польской компании.

Предлагаемая Maxima grupe цена за одну акцию Emperia Holding – 100 злотых. Если Maximos grupe удастся приобрести все акции Emperia Holding , то она заплати за них 1,191 млрд. злотых (282,827 млн. евро), говорится в сообщении Maxima grupe . Для реализации сделки потребуется получить разрешения служб по надзору за конкуренцией, а во время тендерного предложения Maxima grupe должно быть предложено приобрести не менее 66% акций Emperia Holding . В договоре также предусмотрены и прочие условия реализации сделки.

“Предложение купить акции будет действовать до конца февраля 2018 года. Надеюсь, что после получения разрешения польской службы по надзору за конкуренцией, и по истечении срока действия предложения, мы успешно завершим сделку и приобретем контроль над компанией”, – отметил в пресс-релизе член правления Maxima grupe Пятрас Яшинскас.

На бирже котируются 48,84% акций Emperia Holding , еще 51,16% находятся в управлении инвестфондов (15,06% – Altus , 11,82% – Ipopema , 7,92% – AXA , 6,77% – Aviva , 6,12% – Nationale – Nederlanden , 3,47% – Elpro Development ). По сообщению Emperia Holding , фонды Ipopema и Altus обязались продать имеющиеся акции во время тендерного предложения.

Руководитель Emperia Holding Дарюш Калиновский отметил в пресс-релизе, что Maxima является финансово сильной группой, занимающей прочные позиции на рынке Балтийских стран и в других странах Европы.

“Мы верим, что Maxima будет для нас идеальным инвестором, который поможет компании расти (…) В этом году Stokrotka откроет рекордное количество магазинов, и планируется, что в 2018году будут открыты 100 новых супермаркетов”, – утверждает Д. Калиновский.

Он также добавил, что Stokrotka является одной из лидирующих сетей розничной торговли в Польше, а Emperia Holding также владеет привлекательным портфелем недвижимого имущества.

“По этим причинам Maxima grupe рада возможному приобретению бизнеса Emperia и возможности сделать твердый шаг на польском рынке розничной торговли (…). Мы будем поддерживать стратегические инициативы компании, включая открытие новых магазинов, дальнейшее расширение в регионах и дополнительные приобретения”, – сказал П. Яшинскас.

Emperia Holding, кроме Stokrotka, принадлежит девелоперская компания Elpro Development, компания информтехнологий Infinite. В группе работают более 8 тыс. человек.

Сейчас Maxima grupe принадлежат 568 супермаркетов: в Литве – 245, в Латвии – 154, в Эстонии – 76 в Болгарии – 63, в Польше – 30. Кроме сети польской Aldik литовская группа владеет болгарской сетью T – Market и интернет-магазином пищевых товаров Barbora.

BNS

Метки: Maxima, Stokrotka, Литва