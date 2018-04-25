McDonald’s откроется в литовском Мариямполе

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Сеть закусочных McDonald’s откроет ресторан быстрого питания в Мариямполе. Это будет самый маленький город Литвы, в котором будет ресторан этой сети, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

«Мы постоянно ищем новые возможности для развития бизнеса, поэтому в поле зрения держим несколько городков Литвы, которые отвечают модели нашего бизнеса. Постоянный экономический рост в Литве рождает в нас доверие не только к крупным городам, о и к более мелким», — сказал в интервью газете гендиректор сети ресторанов McDonald’s в Балтийских странах Владимир Яневский.

По его словам, инвестиции в новый ресторан в Мариямполе составят 1 млн евро, в нем планируется создать 40 рабочих мест.

Издание утверждает, что в центре Мариямполе с 2015 года действует и ресторан сети Hesburger, еще один ресторан этой сети находится в Мариямпольском районе рядом с автострадой Via Baltica.

В прошлом году в Литве были открыты два новых ресторана McDonald’s, а в целом у сети в Литве 13 ресторанов.

BNS