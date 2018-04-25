McDonald’s проиграл в Европе спор о бренде Big Mac

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Соответствующее решение приняло бюро ЕС по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO) по иску Supermac’s. Теперь эта ирландская сеть фастфуда может появиться в других странах Европы.

Прежде Supermac’s не имела права открывать свои закусочные за пределами Ирландии, поскольку McDonald’s настаивал на том, что потребители начнут путать названия Big Mac и Supermac’s.

В итоге представители EUIPO, базирующегося в Испании, сочли, что McDonald’s в течение пяти лет до начала этого процесса в 2017 году не использовал бренд надлежащим образом (он был зарегистрирован в Европе в двух категориях — продукты питания и названия ресторанов). Эксклюзивные права на имя Big Mac, полученные американской компанией в Европе в 1996 году, были аннулированы.

Supermac’s сравнила это событие с победой Давида над Голиафом. Основатель фирмы Пэт Макдона заявил буквально следующее: так заканчивается «дедовщина» крупных компаний, которые накапливают бренды, не используя их.

Агентству Reuters не удалось получить разъяснений от EUIPO. Представители McDonald’s также воздержались от комментариев. Впрочем, американская корпорация еще может подать апелляцию.

420on.cz