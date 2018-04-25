Меценаты – почетные граждане

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В Вильнюсской Ратуше были вручены регалии почетных граждан Вильнюса семье меценатов – предпринимателям Дангуоле и Викторасу Буткусам.

По их инициативе на месте бывшего кинотеатра Lietuva был построен частный музей современного искусства MO. В этом музее выставлена собранная ими коллекция литовского искусства модерн за период с 1960 года до наших дней. В ней — произведения живописи, графики, скульптуры, видеоискусства.

Как отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, «с основанием МО Вильнюс обрел очень яркое лицо культурного города — открытое, эстетичное, современное».

Во время награждения Викторас Буткус пошутил, что это его уже четвертая попытка стать почетным гражданином: до этого он за научную работу был удостоен Национальной премии, затем был награжден орденом за успехи в бизнесе, оборудовал больницу, а создание музея современного искусства – наиболее известный проект, за который меценат и был отмечен.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt