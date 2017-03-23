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Medicinos bankas: планов выхода на российский рынок у нас нет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 23, 16:00   |   Комментариев: 0

Один из самых малых коммерческих банков Литвы – Medicinos bankas отрицает сообщения российских СМИ о планах выхода на рынок этой страны.

“Руководство банка не принимало решений о расширении на зарубежные рынки, и таких планов у него нет. Кроме того, никакие представители зарубежных изданий с нами по этому вопросу связаться не пытались, и нам неизвестны источники информации, распространяемой российскими СМИ”, –  информировала BNS глава администрации Medicinos bankas Дайва Клишаускене.

Российская газета “Коммерсант” со ссылкой на анонимные источники в среду сообщила, что Medicinos bankas вскоре должен открыть филиал в Москве, а потом и в других городах России. Как утверждает “Коммерсант”, это будет первый европейский банк, который начинает работать в России после кризиса 2009 года.

По словам Д. Клишаускене, банк не намерен расширяться не только на рынок России, но и на рынки других стран, включая и Латвию с Эстонией.

Крупнейший акционер Medicinos bankas – Саулюс Каросас, которому вместе с принадлежащей ему компанией Western Petroleum принадлежит 98,5% акций банка.

BNS

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