Медики бьют тревогу: используется много психотропных препаратов

В последнее время жители Литвы особенно полюбили психотропные препараты – употребляют их намного больше, чем жители соседних стран. Сильные успокоительные или снотворные препараты, которые выдаются исключительно по рецептам, люди дают соседям, родственникам и сами употребляют их на свое усмотрение – для улучшения сна или снятия стресса. Нередко от этих лекарств начинается зависимость, также бывают случаи передозировки. Медики предупреждают, что такие эксперименты могут закончиться очень плачевно.

Министерство здравоохранения призывает врачей более ответственно подойти к оценке возможной пользы и риску при назначении психотропных лекарств, а при возникновении сомнений — проконсультироваться со специалистами в области психического здоровья.

Анализ употребления бензодиазепинов, проведенный в 2015 году в странах Балтии, Норвегии и Швеции, показал, что их употребление в Литве в 3 раза больше, чем в Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.

Такие тенденции вызывают большую обеспокоенность, так как известно, что слишком большое употребление лекарств этой группы может вызвать зависимость, беспокойство, возбудимость, раздражительность, агрессивность, а также увеличивает вероятность падения и переломов костей, увеличивает вероятность автоаварий, ухудшает когнитивные функции, увеличивает риск болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний.

«Мы хотим обратить внимание на то, что такому большому употреблению различных психотропных препаратов способствует и их назначение не в соответствии с зарегистрированными показаниями к применению лекарственных препаратов. Недавно проведенный анализ показал, что препаратов назначается слишком много, они выписываются без оценки состояния пациента и возможного риска при применении препаратов», — отметила заместитель министра здравоохранения Кристина Гаролене.

Установлены нарушения в назначениях психотропов. Это подтвердил анализ, проведенный по поводу обоснованности назначения 13 наименований психотропных препаратов в 2015-2016 годах Министерством здравоохранения.

Это исследование охватило период с конца 2016 года и начала этого года, руководствуясь информацией, представленной Государственной службой контроля лекарств и комиссариатом полиции. Было установлено, что за указанный период времени врачи выписывали психотропные лекарственные препараты, объективно не оценивая как общего состояния здоровья пациентов, так и психического. Препараты выписывались даже тем, кто никогда не посещал это лечебное учреждение.

Обнаружены случаи, когда некоторым пациентам были выписаны психотропные лекарственные препараты, хотя визиты больных к выписавшему эти препараты врачу не были зарегистрированы в лечебном учреждении, амбулаторные карты не были заполнены, а лекарств было выписано в два-три раза больше, чем записано в документации.

Попалось и несколько случаев, когда психотропные лекарственные препараты врачи выписывали своим родственникам и количество психотропных препаратов, выписанных за один раз, превышало допустимое количество для курса лечения не более чем на 30 дней (то есть 60 таблеток). Были установлены и другие нарушения.

«Таким образом, мы хотим еще раз напомнить, что врачи не должны побуждать пациентов употреблять или даже злоупотреблять психотропными лекарствами, необоснованно их назначая. Напоминаем, что врачи несут личную ответственность за выписанные и подтвержденные подписью и личной печатью рецепты формы N1, которые выписываются при назначении этих препаратов», — отметила Гаролене.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N18 (1158) 4 мая, медики, передозировка, психотропные препараты