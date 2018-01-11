Медики провели акцию протеста

4 января более тысячи человек, преимущественно молодые медики, в Вильнюсе провели акцию протеста против нынешней ситуации в системе здравоохранении.

Начали акцию интерны в аэропорту, желая показать, что все больше врачей и медсестер эмигрирует. Позже участники акции прошли маршем от Кафедральной площади к зданию правительства под лозунгом «Поход последних врачей в аэропорт».

Участники акции потребовали от властей повысить заработную плату, создать нормальные условия труда и реформировать систему здравоохранения.

Участники акции считают, что одной из главных проблем является низкое государственное финансирование так называемых «резидентов» – молодых людей, недавно окончивших медицинские вузы и проходящих стажировку.

По словам президента Ассоциации молодых врачей Мартинаса Гядминаса, они требуют не только достойной оплаты труда, но и более эффективного и справедливого распределения государственных ресурсов и средств.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что состоявшаяся акция протеста по поводу зарплат медиков-резидентов и других изменений в области здравоохранения не стала политическим мероприятием.

«Я рад тому, что это мероприятие, гражданское мероприятие не стало политической акцией, и говорили те, кто должен говорить, у кого наболело, у кого есть проблемы. Я рад, что эти молодые люди, организовавшие мероприятие, выдержали экзамен в этом смысле», – сказал Сквярнялис, который принял в правительстве организаторов акции.

Накануне акции он сказал, что планирующийся митинг – это политическая акция с целью, чтобы проявили себя «определенные политические силы».

Председатель Литовского союза медиков Дарюс Яунишкис после встречи с премьером сказал журналистам, что медики получили обещания, что начнутся изменения.

«На самом деле что нужно нам от правительства – надежда, что начнутся реформы, что начнутся изменения, которых не было много-много лет. Так что сегодня мы получили эту надежду от премьер-министра, получили обещания», – сказал Яунишкис.

Накануне акции в Сейме прошла дискуссия о социальных гарантиях медиков-интернов. Ассоциация молодых врачей обратилась в декабре к политическим партиям с призывом обеспечить этой категории будущих специалистов достойную зарплату. Опросы показали, что десятая часть медиков эмигрирует в студенческие годы, а еще 20% – находясь на интернатуре.

Министр финансов Вилюс Шапока считает вполне реальным увеличить доходы интернов путем соединения стипендии с зарплатой. Он говорит, что еще в январе будет подготовлен план решения проблем молодых врачей.

Руководитель Совета студентов-медиков Вильнюсского университета Урте Буйлите говорит, что сомневается в том, что обещания политиков будут выполнены.

Ассоциация молодых врачей стремится, чтобы зарплата интернов в первый год их работы была не меньше, чем 2 средние зарплаты по стране, а в последний год – не меньше, чем 2,5 средних зарплат.

По данным Министерства здравоохранения, зарплаты стажирующихся врачей с января повысились на 10%, зарплата младшего стажера возросла с 390,5 до 463,75 евро, а старшего — с 497 до 530 евро.

Тем временем Вильнюсское городское самоуправление решило осуществить амбициозный план – на четверть повысить зарплаты врачам всех поликлиник, которые находятся в его ведении. На это в 2018 г. планируется выделить 4 млн евро.

Вице-мэр столицы Гинтаутас Палуцкас сказал, что эти деньги позволят не только повысить зарплаты, но и на 20% снизить нагрузку медикам. Однако главы некоторых поликлиник сомневаются в эффективности такого решения – может не хватить семейных врачей.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1194) 11 января, Митинг, акции протеста, здравоохранение, медики