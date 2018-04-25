Медовый вкус дыни

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Холодный огуречно-дынный суп

Дыня — 2 кг, огурцы — 2 шт., сок лимонный — 1 ст. л., йогурт натуральный — 150 мл, мята свежая — 4 веточки, руккола — 50 г, чеснок — 1 зубчик, перец чили красный — 1 стручок, масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Дыню промыть, очистить и нарезать кубиками. Огурец нарезать кружками, все переложить в блендер и измельчить. Добавить все остальные ингредиенты (оставить пару листочков мяты) и взбивать до однородного состояния. Суп поставить в холодильник минут на 20, затем разлить по тарелкам и подавать. Можно добавить колотый лед.

Салат из дыни и козьего сыра

Дыня — 1 шт., салат айсберг — 250 г, сыр козий — 20 г, орехи кедровые — 50 г, помидоры черри — 10 шт., прошутто (или бекон) — 100 г, уксус бальзамический — 1 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., горчица дижонская — 1 ч. л., соль, перец.

На тарелку выложить нарезанную небольшими кусочками дыню, затем — листья салата, прошутто, раскрошенный козий сыр, кедровые орешки, помидоры черри. В небольшой тарелке смешать оливковое масло, уксус, мед и горчицу. Посолить, поперчить и сбрызнуть подготовленной смесью салат.

Варенье из дыни

Дыня — 2 кг, сахар — 1,5 кг, кислота лимонная — 30 г.

Дыню вымыть, очистить, нарезать кубиками. Засыпать сахаром, оставить на 30 минут, пока она не даст сок. Добавить лимонную кислоту, перемешать, поставить на плиту, варить на слабом огне 10 минут. Снять с огня, дать настояться в течение 4 часов. Затем варить еще 10 минут. Горячее варенье разложить по банкам и закатать.

Арбузное желе с мускатом

Мякоть арбуза — 500 г, вино белое мускатное полусладкое — 250 мл, желатин — 8 г, сахар — 60 г.

Желатин залить небольшим количеством теплой кипяченой воды и оставить на 15 минут набухать. Из арбузной мякоти удалить косточки. Четверть мякоти нарезать мелкими кубиками и поставить в холодильник, а три четверти измельчить в блендере, процедить через сито. В небольшую кастрюльку перелить вино, туда же всыпать сахар, на медленном огне довести до кипения. Варить 10 минут. Снять с огня, немного остудить, добавить желатин и, помешивая, растворить его в горячем вине. Получившуюся смесь остудить до комнатной температуры. Влить в нее арбузный сок, перемешать. В формочки разложить мелкие кубики свежего арбуза, залить их винно-арбузной смесью, поставить в холодильник на 2 часа. При подаче можно украсить листиком мяты, взбитыми сливками или кусочками свежего арбуза.