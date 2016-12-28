Медуолис и Цепелинас

Представляем вашему вниманию двух братьев – Медуолиса (помесь сиамской кошки) и Цепелинаса. Котятам около года, они настоящие красавцы – правда, как с картинки? Кастрированы, им сделаны прививки. На данный момент живут в ветеринарной клинике в Вильнюсе. Если заинтересовались, звоните по тел. 861626728, электронная почта: linksme@sos-gyvunai.lt. Было бы идеально, если оба братика нашли один дом, потому что они очень привязаны друг к другу… Может быть, случится чудо? Очень ждем!

Команда «SOS-животные».

Метки: N52 (11340) 29 декабря, приют для животных