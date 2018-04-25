Мэй назвала дату голосования парламента по сделке с ЕС о Brexit

Британский парламент проголосует по поводу сделки с ЕС о Brexit на третьей неделе января 2019 года. Об этом сообщила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед депутатами Палаты общин.

«Я могу подтвердить сегодня, что мы намерены вернуться к дебатам, предваряющим голосование, 7 января и проведем голосование на следующей после этого неделе», — сказала премьер-министр.

Изначально голосование должно было состояться 11 декабря, однако Мэй перенесла его в виду явного отсутствия в Палате общин поддержки этой сделки, согласованной с ЕС 25 ноября. Основная претензия оппонентов премьер-министра, среди которых десятки членов правящей Консервативной партии, заключается в том, что договоренность по границе на острове Ирландия является практически бессрочной. Это, опасаются они, делает Северную Ирландию более связанной с ЕС, чем с Великобританией, частью которой она является.

На саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 13-14 декабря, Мэй попыталась получить гарантии от ЕС, что сохранение особого таможенного режима между остающейся в ЕС Республикой Ирландия, и покидающей Евросоюз в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией, который бы гарантировал прозрачность границы, будет ограничено по времени. Хотя ЕС заявил, что возобновление переговоров по этой теме невозможно, Мэй заверила в понедельник депутатов, что это не совсем так.

Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

korrespondent.net