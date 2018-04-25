Мэй пообещала парламенту возможность проголосовать в марте за отсрочку Brexit

🔊 Воспроизвести

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам, что они получат возможность проголосовать за продление переговоров о Brexit, если сделка с ЕС их опять не устроит.

С таким обещанием она выступила в Палате общин. По словам Мэй, сначала депутаты 12 марта проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем. Если они повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки.

Если они примут такое решение, исключающее возможность «развода» по жесткому сценарию, тогда 14 марта они смогут проголосовать по теме «короткой и ограниченной по времени отсрочки» переговоров. На настоящий момент Brexit запланирован на 29 марта.

belta.by

Photo by Tiocfaidh ár lá 1916 on Foter.com / CC BY-ND