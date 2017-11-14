Мэй предупредила Россию о тщетности попыток подорвать международный порядок

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорд-мэра лондонского Сити выступила с посланием к России, обвинив Кремль в попытках подорвать европейские демократические режимы. В то же время она выразила надежду, что Москва однажды выберет другой путь, поскольку “сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам”, отвечала бы интересам всего мира.

“Я знаю, что вы делаете. И вы не преуспеете в этом. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, несокрушимую привлекательность свободных и открытых обществ, приверженность западных государств к союзам, которые соединяют нас”, – подчеркнула Мэй (цитата по ТАСС).

Глава британского правительства напомнила, что президент России Владимир Путин в одном из своих недавних выступлений сказал: “В той ситуации, когда интересы государств не всегда совпадают, стратегический выигрыш невозможен за счет других. Когда государство не соблюдает общие правила поведения и любой ценой преследует свои интересы, оно провоцирует сопротивление, а разногласия становятся непредсказуемыми и опасными”. “Я говорю президенту Путину: “Я согласна”. Но именно действия России угрожают международному порядку, от которого мы все зависим”, – добавила Мэй.

По словам премьера, Великобритания понимает, что нынешняя ситуация может привести к новой холодной войне и состоянию “вечного противостояния”. “Многие из нас смотрели на постсоветскую Россию с надеждой. В качестве постоянного члена СБ ООН Россия имеет возможности для того, чтобы играть жизненно важную роль в укреплении международной стабильности, и ответственна за это”, – отметила Тереза Мэй.

В то же время она предупредила, что до тех пор, пока этого не произойдет, “мы будем действовать вместе для того, чтобы защищать наши интересы и международный порядок, от которого они зависят”.

В частности, Мэй подчеркнула, что Великобритания будет делать все необходимое, чтобы защитить себя, и будет работать с союзниками, чтобы сделать для них то же самое. “Именно поэтому мы проводим реформу НАТО, чтобы этот важнейший альянс мог лучше сдерживать и противостоять враждебной российской деятельности. Именно поэтому мы нарастили нашу военную и экономическую поддержку Украины”, – отметила британский премьер.

NEWSru.com

Метки: В мире