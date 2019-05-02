Мэй уволила министра обороны из-за утечки о Huawei

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй освободила от должности министра обороны королевста Гэвина Уильямсона из-за утраты веры в его способность занимать этот пост, пишет Reuters 1 мая.

Новым руководителем военного ведомства назначена Пенни Мордонт, которая занимала пост министра Великобритании по вопросам международного развития. Мордонт станет первой в истории Великобритании женщиной-министром обороны.

Мэй объяснила, что Уильямсон уволен после утечки в СМИ информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором Великобритания одобрила участие китайской компании Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения в Великобритании.

В письме покидающему пост министра Уильямсону Мэй отметила: расследование показало, именно он виноват в произошедшей утечке. Однако сам Уильямсон свою причастность к произошедшему отрицает.

По данным Sky News, в отношении отправленного в отставку министра может быть начато уголовное расследование.

Напомним, что США объявили войну Huawei, обвиняя китайскую компанию в шпионаже в пользу Пекина.

korrespondent.net