Мэй в Брюсселе призовет противостоять “дестабилизирующим” действиям России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на открывающемся в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе пятом саммите “Восточного партнерства” с участием представителей шести постсоветских стран заявит о необходимости противостоять угрозам со стороны России. О содержании подготовленной речи Мэй сообщила пресс-служба главы правительства.

В ходе поездки в Бельгию премьер-министр заявит о своей приверженности позиции, при которой Великобритания продолжит играть важную роль в европейской безопасности и после выхода из Евросоюза.

Британский премьер, по данным пресс-службы, выскажется за единый подход “в борьбе с угрозами и попытками дестабилизации ситуации, исходящими от других иностранных держав, таких как Россия”. Кроме того, премьер заявит о решении выделить 100 млн фунтов стерлингов (более 132 млн долларов) в течение пяти лет на борьбу с дезинформацией в странах Восточного Соседства.

“От сельского хозяйства на Украине до технологического сектора в Белоруссии в “Восточном партнерстве” заложен огромный потенциал, который нам следует взращивать и развивать. Но мы также должны сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются разорвать наше коллективное могущество на части”, – заявит Мэй в своей речи.

“Этот саммит подчеркивает исключительную важность взаимодействия европейских стран в деле защиты разделяемых нами ценностей и идеалов”, – приводит офис главы кабинета министров цитату из будущего заявления Мэй. “Великобритания может покинуть ЕС, но мы не покидаем Европу, и мы безоговорочно стремимся поддерживать европейскую безопасность”, – скажет премьер.

О том, что Мэй на саммите “Восточного партнерства” заявит о необходимости противостоять “дестабилизирующим” действиям “враждебных” стран, таких как Россия, ТАСС сообщили в резиденции главы правительства.

В коммюнике канцелярии премьера отмечается, что Тереза Мэй выскажет свои соображения по поводу “значительного экономического и социального прогресса” в этом регионе и вновь подтвердит свою приверженность объединению усилий, направленных на обуздание коррупции и стимулирование экономического роста.

В документе указывается, что Лондон выделяет в нынешнем финансовом году 50 млн фунтов стерлингов (более 66 млн долларов) на поддержку реформ и укрепление безопасности региона за счет таких проектов, как проведение налоговой реформы в Молдавии и разминирование территорий на Украине.

Программа “Восточное партнерство” была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Напомним, две недели назад Тереза Мэй выступила с резкой критикой России – на банкете лорд-мэра лондонского Сити она обвинила Кремль в попытках подорвать европейские демократические режимы. Она отметила, что Великобритания будет делать все необходимое для обеспечения своей безопасности и для защиты союзников.

NEWSru.com

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