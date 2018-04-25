Мэй вновь избежала вотума недоверия

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Лидер лейбористов Джереми Корбин попытался поставить на голосование выдвижение вотума недоверия главе британского правительства Терезе Мэй, однако правительство отказалось позволить депутатам парламента обсудить его предложение.

При этом Корбину было предложено поставить на голосование вынесение вотума недоверия всему правительству. В том случае, если выносится вотум недоверие правительству, должны быть назначены новые общие выборы. Лидер лейбористов отказался от этого шага.

Поводом для попыток Корбина вынести вотум недоверия Терезе Мэй стало решение главы британского правительства перенести голосование в парламенте по условиям выхода из ЕС на январь.

Напомним, голосование было изначально назначено на 11 декабря, однако, по мнению правительства, соглашение в его настоящем виде не будет принято парламентом.

После отмены голосования фракция консерваторов в Палате общин вынесла на голосование вотум недоверия Терезе Мэй. 200 парламентариев от Консервативной партии проголосовали против вотума недоверия, в то время как за ее отставку высказались 117 депутатов-консерваторов. При ином результате голосования, Тереза Мэй была бы вынуждена покинуть пост лидера партии и пост премьер-министра.

NEWSru.co.il