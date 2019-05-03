Мэй хочет как можно скорее провести голосование по сделке о Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что хотела бы как можно скорее провести очередное голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом она сообщила в Палате общин, отвечая на вопросы председателей парламентских комитетов.

«Я хочу сделать это как можно скорее», — сказала она, выразив надежду, что голосование по сделке о Brexit состоится до 31 октября. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления о выходе.

Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая.

Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.

belta.by