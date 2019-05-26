Мелодия солнечного камня

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Шарунас Давайнис – один из первых «перестроечных» кооператоров встретил независимость Литвы уже имея собственный бизнес. Сегодня Шарунас Давайнис — известный бизнесмен, изобретатель, владелец ЗАО «Amber». В его послужном списке – создание партии либералов, руководство Торгово-промышленной палатой Литвы, председательство в Литовской ассоциации производителей и экспортеров янтаря, участие в воссоздании масонской ложи в Литве.

— В чем секрет увлечения столь разными сферами? Откуда истоки предприимчивости, инициативности?

— Наверно от дедушки. Он служил еще в царской армии, путешествовал по свету. Волею судьбы оказался в Сибири, возле Енисея, накопал там золота, через Китай махнул в Индию. Когда в 1918 году Литва стала независимой, вернулся на родину. В Литве до сих пор сохранился участок леса — Давайню гиряй.

Мне в общем-то досталось по жизни, но оказался везунчиком. Ребенком серьезно болел. А однажды была сделана прививка по ошибке некачественным препаратом. Сделали четверым детям, лишь я один выжил.

Считаю, у каждого природой заложено его призвание. Только его надо найти. Когда не знаешь места в жизни, жить сложно. Основная масса людей так и существует. Детство прошло в непростом районе Вильнюса, правда, сегодня – это один из престижных районов — Ужупис. Кстати, там на танцы ходили не танцевать, а драться.

Я в свое время чем только ни занимался: был председателем Аграрной партии, президентом Торгово-промышленной палаты. До сих пор ищу себя. Человек увлекающийся. Путешествую по миру. Занимаюсь дайвингом. Однажды нырнул в Красное море почти на стометровую на глубину, прочувствовал все прелести азотного голодания. Считаю, попробовать надо все, главное — вовремя остановиться. Сейчас пытаюсь описать свой жизненный путь в автобиографической книге.

— Как появилось увлечение янтарем?

— С детства привлекал янтарь, у матери друга была мастерская, где она занималась янтарем. Чем-то приворожил этот теплый, солнечный камень. Первые навыки творческого мастерства приобрел в детской художественной школе.

А первый свой бизнес сделал на «липких» клипсах, которые стоили всего лишь один доллар. Но я сумел угодить привередливому женскому вкусу. Девочкам, девушкам они приглянулись. Реализация доходила до миллиона штук.

— Сегодня вы — известный мастер, ваши изделия получили международное призвание. Как рождаются новые идеи, например, такие уникальные, как янтарные музыкальные инструменты?

— Я сам себе и дизайнер, и ювелир. Люблю внедряться в самую суть. Когда только начинал работать с инструментом, сначала его разрезал.

Обычно люди думают, что это декоративные изделия. Но я хотел сделать не игрушку, а живую вещь. Все инструменты проверили профессора Московской консерватории, специалисты Международной Ассоциации исполнителей. Качество подтверждено сертификатами.

Спустя годы творческих и технических поисков, в 2013 году, пришло признание – были получены патент и регистрационное удостоверение Европейского союза. Этот успех способствовал дальнейшему созданию новых янтарных музыкальных инструментов: альта, виолончели, гитары, балалайки и рога.

Инициировал создание музыкального квартета, играющего на янтарных инструментах, премьерное выступление состоялось в Доме правителей в Вильнюсе.

— Ваши янтарные бани уже с успехом используют санатории, СПА-комплексы в Литве и за рубежом…

— Я считаю, что янтарь должен не только покорять созерцающего зрителя, но и служить людям. Не гоже камню за стеклом стоять.

Поехал в Таиланд, познакомился с миром местного массажа. И придумал балтийский массаж с применением янтаря. Это не та баня, где девушки, пиво и прорубь, а где — релакс. В моей бане полки — из агата, жадеита и узорчатых пластин янтаря. Такие бани должны укреплять здоровье. Причем они должны быть доступны не только олигархам, но и всем простым людям.

Одна из последних идей – создание янтарных часов. Это достаточно амбициозный проект для нашей маленькой Литвы. Ведь изготовлением часов, как правило, занимаются высокотехнологические страны.

— Насколько янтарь подвержен модным течениям?

— Я уже почти шесть десятков лет в этом бизнесе. Заметил, что модные течения в янтарной сфере меняются каждые семь лет. Но в последние годы активизировались в этой сфере китайские производители, и тенденции популярности янтаря не снижаются.

Сейчас у меня возникла идея создания экскурсионной программы, повествующей о янтарном пути, проходившем через Литву. Нужно спешить с осуществлением этого проекта, пока им вплотную не заинтересовались конкуренты из других стран.

Недавно был подписан договор о сотрудничестве с департаментом по туризму при Министерстве хозяйства, согласно которому ЗАО «AMBER» является Послом доброй воли в проекте «Мировой путь янтаря», и квартет «AQ» начинает концертную деятельность в новом музыкальном жанре, предназначенном для музыкальных инструментов из янтаря.

— Господин Шарунас, в многообразии вашей деятельности есть факт создания масонской ложи в Литве. Деятельность этого общества окутана таинственностью, поэтому всегда привлекает внимание. Приоткройте завесу.

— Масонское общество было создано в 1717 году в Англии, когда начали развиваться мануфактуры. В общество масонов стали вступать представители знати, интеллигенции, коммерсанты. Принадлежать к тайному братству стало модным. Кроме того, интеллектуалам нравились идеи равенства и братства, стремление к духовному совершенствованию, проповедуемые масонами. Масоны выработали свои обряды и секретные символы, которые действуют и сегодня.

Как поясняют сами масоны, первая их цель — совершенствование самих себя и мира вокруг. Каждый вступивший в ложу неустанно работает над собой, помогая и другому стать лучше: более образованным, терпимым, понимающим.

Вторая важная цель масонов — благотворительность. В некоторых государствах в масонские ложи входят сотни тысяч человек, многие из которых — весьма обеспеченные граждане, они открывают госпитали в странах «третьего мира», оказывают помощь больным, финансируют работу образовательных учреждений. Символ масонства – несущие свет, прогресс.

Но, как известно, любую хорошую идею можно испортить ложкой дегтя. Стали достоянием гласности некоторые скандалы, в которых оказались замешаны представители масонских организаций, как, например, случай, произошедший в Италии.

На территории современной Литвы масонство появилось в последней четверти XVIII века. Масонское движение, если выразиться современным языком, быстро приобрело популярность. Быть масоном стало модным и престижным. Достаточно сказать, что масонами стали профессора Виленского университета, часть духовенства, большинство чиновников, богатых и знатных представителей дворянских родов. Они действительно приносили обществу пользу. Активно поддерживали развитие науки и искусства, помогали крестьянам и узникам царских тюрем, подумывали об упразднении крепостного права. Уже в современной Литве нашей целью было создание отдельной независимой ложи.

Замечу, что пока нет концепции, схемы поведения представителей этой организации в XXI веке. Считаю, что не стоит окутывать какой-то слишком большой тайной их деятельность.

— Чем привлекли вас либеральные идеи? Согласитесь, что период «шоковой» терапии в экономике сильно подорвал веру людей в либеральные ценности?

— На мой взгляд, либеральные идеи хороши, но их портят конкретные люди. Не исключение и ситуация в Литве. Я много дискутировал и спорил с соратниками по партии, с теми, кто, например, считал, что не должно быть налогов. Моя точка зрения такова: умение зарабатывать деньги не всем дано. Считаю, что если ты заработал, то надо и помогать социально нуждающимся людям.

К примеру, у нас еще не создано традиций меценатства. На мой взгляд, меценат должен помогать, поощрять творческие проекты, причем от чистого сердца, когда его привлекает, завораживает идея.

В Литве есть талантливые люди даже с мировыми именами, но вот о находящихся у власти так не скажешь. Как правило, те, кто оказываются у власти, не являются свободными людьми. У нас пока процветают непотизм, социальное неравенство. Считаю, что небольшой Литве и на международной арене нужно очень изящно разыгрывать шахматные партии, а у нас все в бокс стараются лезть.

Но я верю в эволюцию, человечество должно стремиться к тому, чтобы мы все были умными, честными, обеспеченными, свободными.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА