Меньше депутатов

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Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что предложит сократить число депутатов парламента со 141 до 121. Этот вопрос он предполагает вынести на референдум одновременно с референдумом о двойном гражданстве.

Идею снижения числа депутатов Сейма ранее высказывали разные политики Литвы, но она никогда не доходила до реализации, ее считали популистской. Викторас Пранцкетис считает, что нынешняя обновленная идея может привлечь избирателей на оба референдума: политическая элита опасается, что плебисцит о двойном гражданстве может не состояться из-за низкой активности. По мнению спикера Сейма, вопрос о снижении числа парламентариев привлечет электорат на избирательные участки.

«В парламенте это всегда было непривлекательное предложение, — напомнил Пранцкетис о проблеме снижения числа парламентариев. — Я думаю, что люди сами могут ответить на вопрос, надо ли сокращать число депутатов».

Информация «ЛК», BNS