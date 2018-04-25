Меньше политики – больше прагматики

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Недавно на сайте Совета Европы был опубликован Доклад Консультативного комитета экспертов Совета Европы по Литве — стране, где нет проблемы лиц без гражданства, а Рамочная конвенция по защите прав национальных меньшинств вступила в силу в 2000 году, на пять лет раньше, чем в Латвии, сообщает латвийский информационный портал.

В прошлом году члены Консультативного комитета побывали в Вильнюсе, Каунасе, Салининкай и Тракай. Как отмечено в докладе, ситуация обострилась в связи украинскими событиями, которые усилили напряжение в отношении к русскоязычным. По сведениям литовского правительства, доля представителей русских меньшинств в стране снизилась с 5,8% в 2011 году до 4,6% в 2017 году. За тот же период доля поляков сократилась с 6,6% до 5,6%. Последняя перепись населения показала, что родной язык 85% населения — литовский, а русский — всего у 7,2%. Больше всего русскоязычных живет в Висагинасе — там их больше половины от 20 000 жителей. Такой перевес создался за счет экс-работников и ученых Игналинской АЭС и их семей. Также значительное число русских живет в Вильнюсе (11,9%) и Клайпеде (19,6%).

Как пишут в своем докладе эксперты Консультативного комитета у них «создалось впечатление, что молодые люди, представляющие русские и польские меньшинства, чувствуют себя непринужденно, сочетая разные идентичности — граждан Литвы, нацменьшинств и европейцев…»

В докладе отмечено, что общественное восприятие русских отличается в разных регионах. Некоторые собеседники сообщили, что предпочитают избегать общения на русском языке в общественном транспорте и на улицах Каунаса, а вот в Вильнюсе это никому не кажется проблемой. Также было отмечено влияние российского государственного телевидения на русских и поляков Литвы. Молодые люди, принадлежащие к русскоязычным меньшинствам, признавались, что путаются в противоречивой информации, которая распространяется через российское и литовское ТВ.

Время, которое выделяется нацменьшинствам на общественном радио и телевидении Литвы — весьма скромное. На литовском гостелевидении еженедельно транслируют 30-минутную программу на русском языке и по 15 минут на польском, белорусском и украинском языках. Каждая — с одним повтором. На общественном радио ежедневно идет 30-минутная новостная программа и «некоторые культурные произведения» на русском языке. А вот представители польского меньшинства пожаловались на то, что их ежедневная новостная программа на общественном радио длится всего 15 минут.

В Литве частные русские радиостанции, а также интернет-порталы на русском языке. Консультативный комитет отметил, что общегодовой тираж печатных СМИ на польском языке — около миллиона копий, а вот тиражи изданий на русском и литовском языках сократились на треть.

В Литве некоторые муниципалитеты и госслужбы Литвы принимают устные и письменные запросы на языках нацменьшинств. К примеру, городские власти Шальчининкай общаются с населением на польском и русском языках, а Вильнюса — на английском, польском и русском. В Висагинасе заявления можно писать на русском или любом другом языке, который понимает конкретный служащий (разумеется, и на литовском). Устные и письменные заявления на языках меньшинств принимают также управление омбудсмена Сейма. Самый популярный язык в заявлениях нацменьшинств — русский

Количество детей в детсадах и школах Литвы последние годы снижается. Число школ с литовским языком обучения в стране сократилось с 1274 до 1193, с русским языком обучения — с 36 до 33, а с польским — с 56 до 51. При этом чистая арифметика — в пользу нацменьшинств: если доля детей в литовских школах снизилась с 92,7% (2010 год) до 92% (2015), то в школах с русским языком обучения она выросла с 4% до 4,3%, а с польским — от 3,2% до 3,4%.

Для более активной борьбы со стереотипами и поддержки нацменьшинств Совет Европы призвал литовские СМИ не указывать без надобности информацию об этнической принадлежности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, финансировать прессу на языках нацменьшинств, позаботиться об оригинальном написании имен и фамилий представителей нацменьшинств в документах и топографических названий на языках меньшинств в местах их компактного проживания. В общем, чтобы было меньше политики и больше прагматики и дружественного сосуществования.​​​​​​​

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ