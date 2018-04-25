Меняется порядок доставки пенсий

🔊 Воспроизвести

С 1 января пенсионеров, которым пенсии приносят на дом, ждут перемены. На территории некоторых мэрий пенсии больше не будут носить почтальоны Lietuvos paštas.

С 2019 года пенсии в Вильнюсе и Вильнюсском районе, в Каунасе и Каунасском районе, в Палангском, Кретингском, Шилутском, Вилкавишкском, Юрбаркском районах, Мариямпольской, Калварийской, Казлу-Рудской мэриях пенсии будут разносить работники компании Bastaras.

В Йонавском, Кяльмеском, Пакруойском, Расейнском, Мажейкском, Акмянском районах — работники компании Godlija.

В Пасвальском, Рокишкском, Плунгеском, Игналинском районах и Висагинасе пенсии будут разносить работники компании Victum, а в Йонишкском районе — Verpetynė.

Все эти компании стали победителями объявленного Фондом социального страхования («Содра») конкурса. Они будут выполнять эту работу в течение ближайших трех лет. Сейчас эти компании уже работают в Клайпеде, Алитусе и Утяне. Банк Литвы предоставил им специальные лицензии и контролирует деятельность.

Пенсии на дом получают 200 000 пенсионеров. Из них 97 000 пенсии будут приносить работники вышеперечисленных компаний.

«Мы понимаем, что доставка пенсий на дом — это очень чувствительная тема, получателю пенсии важно доверять человеку, который приносит деньги, ведь его впускают в дом. Работники компаний в январе должны будут представиться пенсионерам, показать удостоверения, познакомиться. Если у пенсионеров возникнут какие-то сомнения, он может звонить в «Содру» по номеру 1883. Однако мы надеемся, что больших недоразумений не будет», – сказал врио главы «Содры» Ежи Миски.

Планируется, что график останется прежним — пенсии будут носить с 10 по 26 число каждого месяца. Эта услуга остается бесплатной. Работники не будут предлагать никаких дополнительных услуг — будут только приносить пенсию.

Также важно, что во всех перечисленных районах не будет возможности получать пенсию в отделении Lietuvos paštas.

Если у человека есть право на получение пенсии на дому, но он хочет забирать ее в отделении Lietuvos paštas, ему надо обратиться в «Содру» (можно подать заявку в почтовом отделении или по Интернету на своей странице на сайте «Содры») и поменять способ доставки на получение в почтовом отделении.

В других районах и городах – Клайпеде и Клайпедском районе, Неринге, Шяуляй и в Шяуляйском районе, Панявежисе и Панявежском районе, в Алитусе и Алитусском районе, в мэриях Друскининкай, Ретаваса, Пагегяй, Лаздияй, Пренай, Плунге, Варены, Кайшядориса, Кедайняй, Биржай, Купишкиса, Радвилишкиса, Шилале, Шакяй, Таураге, Скуодаса, Тяльшяй, Аникщяй, Молетай, Швянчениса, Укмярге, Зарасай, Шальчининкай, Ширвинтай, Тракай – порядок доставки пенсии не меняется.

Информация «ЛК», BNS