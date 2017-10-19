Меняется порядок ввоза в страну лекарств

С 1 ноября в Литву не из стран Евросоюза — России, Беларуси, Китая и других — уменьшится количество разрешенных для ввоза или пересылки лекарств для личного пользования, сообщило Министерство здравоохранения.

Нововведение призвано пресечь нелегальную торговлю лекарствами и таким образом бороться с теневой экономикой.

В то же время порядок ввоза лекарств из стран ЕС не изменится.

«Хотя теневая торговля лекарствами не такая агрессивная, как, например, контрабандными сигаретами, это не значит, что мы можем ее допускать. Особенно говоря о торговле фальсифицированными лекарствами по Интернету», — отмечает заместитель генерального директора Департамента таможни Йонас Мишкинис.

По словам Мишкиниса, ужесточенные требования позволят значительно уменьшить количество опасных для здоровья лекарств, попадающих в Литву.

Представители Министерства здравоохранения отмечают, что люди часто не пытаются разобраться, на самом ли деле «чудотворное» лекарство, приобретенное на рынке или через Интернет, окажет нужное лечебное воздействие и не навредит больше, чем должно вылечить.

«Нужно понимать, что лекарства, витамины, пищевые добавки — не тот товар, который можно покупать безответственно. Во-первых, лекарства должны храниться в определенных условиях, при несоблюдении которых они могут стать опасными. Во-вторых, торговцы на рынке или в Интернете могут предложить совсем не то, что написано на упаковке», — говорится в сообщении министерства.

Уменьшение разрешенного для ввоза количества лекарств инициировал Департамент таможни.

Мишкинис отметил, что ежедневно сотрудники таможни сталкиваются с явным злоупотреблением — люди провозят разрешенное количество лекарств, однако ездят в Беларусь и Калининградскую область регулярно. Таким образом, за месяц разрешенное количество превышается в несколько раз, поскольку для личного использования столько лекарств не потребуется. Эти лекарства оказываются на черном рынке.

Согласно новому порядку, физическое лицо, прибывая в Литву не из стран ЕС, имеет право для личных нужд ввезти не более 10 упаковок лекарств один раз в месяц. Если для лечения необходимо большее количество лекарств, человек должен при себе иметь справку от врача.

Такие же условия будут действовать для пересылки лекарств по почте.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, ввоз, лекарства, Министерство здравоохранения., пересылка