Меняется расписание транспорта

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В связи с Днем матери увеличивается число горожан, посещающих места захоронений. В связи с этим автобусы на вильнюсские кладбища Карвелишкес и Рокантишкес будут чаще курсировать 4 и 5 мая. Автобусы маршрута N37 будут курсировать каждые 29 минут, а маршрута N63 — каждые 25 – 29 минут.

Расписание размещено на интернет-сайте www.vilniustransport.lt, также в рабочие дни информация о движении транспорта предоставляется по телефону (8 5) 210 7050.

Парк общественного транспорта Вильнюса состоит из 250 автобусов и 41 троллейбуса. Предполагается, что к 2020 году он пополнится 135 новыми автобусами, включая электрические, гибридные и работающие на газу.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt