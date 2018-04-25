Меняются цены на госномера

С 1 июля вступившим в силу приказом министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса изменяются расценки услуг предприятия Regitra за выдачу регистрационного государственного номера моторных транспортных средств и прицепов к ним.

Как сообщило Министерство внутренних дел, это уже второй этап снижения цен на государственные номерные знаки в Regitra, и на этот раз более чем вдвое подешевеют общие знаки государственного номера.

«На этот раз положительные перемены почувствует преобладающая часть жителей Литвы. Постараемся и в будущем гарантировать наиболее благоприятные цены и постоянно улучшать качество предоставляемых жителям услуг», — отметил министр Мисюнас. Регистрационные номера, предназначенные для легковых автомобилей, подешевеют более чем вдвое – с 15,06 евро до 7,20 за комплект. Такая же цена за номерные знаки будет распространяться и на владельцев такси.

Номерные знаки для мотоциклов, мопедов и всех квадрациклов подешевеют с 7,53 евро до 3,60 евро за единицу, для прицепов – с 8,11 евро до 3,60 евро за единицу.

Более чем вдвое снизятся цены на государственные номерные знаки, предназначенные для грузовых автомобилей, для автобусов категории М и N. Еще в апреле приказом министра внутренних дел были снижены цены на номерные знаки, предназначенные для исторических, торговых, дипломатических автомобилей и электромобилей.

За прошедший год в Regitra всего было выдано 236 тысяч комплектов номерных знаков общего пользования.

Комплектов временных, или так называемых транзитных комплектов номерных знаков в 2017 году было выдано около 45,4 тысячи, такси – 618, временных (торговых) – 4297, для электроавтомобилей и гибридных автомобилей – 348, для исторических – 259, для дипломатических – 111.

Инф. «ЛК»