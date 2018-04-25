Меню в детских учреждениях

🔊 Воспроизвести

С нового учебного года в школах и детских садах меняются принципы питания.

Специалист в этой области Раминта Богушене говорит, что обеды будут сбалансированы, а значит, не останется пиццы, чипсов, картофеля фри. Цеппелины и картофельные запеканки подавать будут редко и без шкварок. Вообще, картофеля в меню будет намного меньше.

Во всех блюдах будет меньше сахара и соли. Не будут предлагать никаких сладких напитков, сладких йогуртов.

Салаты должны быть с нерафинированным маслом или йогуртом, сметана исключается.

Детям должны давать разные каши, ржаной хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы или из цельнозерновой муки.

Первенство за свежим мясом: птицей, крольчатиной, телятиной, говядиной, свининой и бараниной.

Но разрешается не чаще раза в неделю давать сосиски или докторскую колбасу.

Никаких копченостей в школах и детских садов не будет, равно как и сырков с шоколадом и мороженого.

Информация «ЛК», BNS