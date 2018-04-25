Меню в детских учреждениях

С нового учебного года в школах и детских садах меняются принципы питания.
Специалист в этой области Раминта Богушене говорит, что обеды будут сбалансированы, а значит, не останется пиццы, чипсов, картофеля фри. Цеппелины и картофельные запеканки подавать будут редко и без шкварок. Вообще, картофеля в меню будет намного меньше.
Во всех блюдах будет меньше сахара и соли. Не будут предлагать никаких сладких напитков, сладких йогуртов.
Салаты должны быть с нерафинированным маслом или йогуртом, сметана исключается.
Детям должны давать разные каши, ржаной хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы или из цельнозерновой муки.
Первенство за свежим мясом: птицей, крольчатиной, телятиной, говядиной, свининой и бараниной.
Но разрешается не чаще раза в неделю давать сосиски или докторскую колбасу.
Никаких копченостей в школах и детских садов не будет, равно как и сырков с шоколадом и мороженого.
Информация «ЛК», BNS