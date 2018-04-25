Мэр Гданьска умер после нападения

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Мэр польского города Гданьск Павел Адамович (Pawel Adamowicz), на которого вечером 13 января было совершено покушение, скончался в больнице. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Польское радио.

«Мэр Гданьска Павел Адамович умер», — говорится в сообщении радиостанции.

Напомним, вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. Адамович получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Медики долгое время реанимировали политика на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Вскоре стало известно, что состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича оценивается как крайне тяжелое.

В свою очередь нападавший сразу был задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. Присутствующие на мероприятии журналисты сообщали, что мужчина перед нападением кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку. Известно, что нападавший — это 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбление банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы.

korrespondent.net