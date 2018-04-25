Мэр Клайпеды собрал подписи членов горсовета за начало импичмента В. Титову

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Мэр инициировал начало импичмента В. Титову после лживых высказываний последнего о мнимых преступлениях командира литовских партизан Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса — убийствах невинных людей.

Пересланное секретариатом мэра агентству BNS представление на начало процесса импичмента В. Титову подписали 18 из 31 члена горсовета. Для представления такого документа нужны подписи не менее одной трети состава горсовета.

По словам В. Грубляускаса, в представлении стоят подписи всех работающих в горсовете фракций, за исключением фракции СРЛ.

«Сегодня подписей 18, но оценивать эту цифру я бы не взялся, потому что знаю по меньшей мере четыре, пять членов горсовета, которые информировали, что сегодня не успеют вернуться, но обязательно подпишут», — сказал мэр BNS.

Глава самоуправления, который во вторник созвал представителей фракций к себе во вторник, говорит, что в работе комиссии по импичменту В. Титову будут участвовать все действующие в составе городского совета политические силы.

Решение о создании такой комиссии будет приниматься в четверг на заседании горсовета. В. Грубляускас надеется, что она завершит работу до конца сентября.

После того, как комиссия представит свое заключение, горсовету придется решать вопрос об обращении в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) с просьбой представить свое мнение о нарушении присяги членом городского совета.

Если этот суд представит заключение, что член горсовета нарушил присягу, то решением большинства голосов от двух третей состава горсовета В. Титов лишится полномочий.

Член СРЛ на прошлой неделе высказался о командире партизан А. Раманаускасе-Ванагасе во время дискуссий в одном их комитетов горсовета, стоит ли увековечить память командира партизан мемориальной доской на здании Факультета гуманитарных и образовательных наук Клайпедского университета.

«Вы на самом деле думаете, что стоит увековечить память о человеке, по инициативе которого было убито около 8 тысяч мирных граждан и детей? Я считаю, что памяти о таких людях не место в Клайпеде», — заявил В. Титов.

Он также утверждал, что А. Раманаускас-Ванагас сам лично выносил смертные приговоры.

Мэр Клайпеды сказал, что такие заявления В. Титова «публично растаптывают память о А. Раманаускасе-Ванагасе».

Правоохрана в понедельник сообщила о начале расследования относительно оскорбления памяти о А. Раманаускасе-Ванагасе».

После Второй мировой войны о А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.

В партизанской войне были жертвы среди гражданского населения, но историки подчеркивают, что нельзя давать оценки исходя только из материалов дел КГБ, в которых много недостоверной информации, очерняющей партизан.

Смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам партизаны обычно приводили в исполнение после вынесения приговоров военно-полевым судом.

А. Раманаускас-Ванагас в своих воспоминаниях писал, что руководство партизан требовало как можно тщательнее рассматривать дела, в которых в шпионаже обвинялись гражданские лица, а если выяснялось, что преступление совершили партизаны, то само партизанское руководство строго их наказывало, нередко — смертным приговором через расстрел.

BNS