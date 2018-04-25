Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции в связи с рекламой Yandex. Taxi

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Как сообщило самоуправление, в рекламе Yandex.Taxi, публикуемой различными способами, говорится о предоставлении услуг такси, это ясно указано и в названии компании, однако до сих пор она не обратилась в администрацию Вильнюса за разрешением на перевозку пассажиров легковым транспортом.

«Мы просим начать расследование возможного нарушения Пятой статьи закона о рекламе, и принять постановление о применении меры временного характера — обязать остановить публикацию рекламы, не отвечающей установленным требованиям», — говорится в обращении мэра.

Мэр также информировал Совет по конкуренции о том, что на уличных рекламных стендах компании ETN Baltic с этой среды планируется разместить вводящую в заблуждение рекламу Yandex.Taxi. Муниципалитет в связи с этим уже предупредил компанию.

На минувшей неделе Р. Шимашюс также обратился в Департамент госбезопасности с просьбой информировать, о том, не представляет ли деятельность Yandex.Taxi угрозы нацбезопасности.

Приложением Yandex. Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с минувшего четверга — по словам ее представителей в столице услуги предоставляются 300 автомобилями. Приложение компании приложение действует по принципу, сходному с Uber или Taxify.

Сама компания представляет себя как международная, она зарегистрирована в Амстердаме, хотя разработчики работают в Москве.

BNS