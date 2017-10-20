Мэр Вильнюса рассматривает вопрос о пребывание в Либеральном движении

В четверг с постов заместителя председателя Либерального движения (ЛД), который сейчас занимает мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, ушли европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, член сейма Виталиюс Гайлюс и Марцийонас Урмонас.

В своем заявлении об отставке они утверждают, что таким шагом хотят “поощрить будущие изменения”.

В свою очередь, Р. Шимашюс утверждает, что обдумывает, оставаться ли ему председателем партии.

“Все может быть”, – сказал Р. Шимашюс в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он уйти в отставку в пятницу.

“ЛД требуются решительные и быстрые перемены. Мы об этом не раз открыто говорили и продолжаем так считать, что подход руководства партии к существующей ситуации и выход из нее должны существенно измениться – быть только самокритичными, только объединенными ради общей будущей работы”, – говорится в заявлении подавших в отставку.

BNS

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