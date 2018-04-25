 «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»

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Яркая! Эксцентричная! И немного капризная…

Ее история фееричной вспышкой осветила таблоиды XX века и страстным росчерком пера навсегда вошла в учебники западного уклада звездной жизни. Десятки фильмов и театральных постановок в ее честь, сотни адептов и ненавистников. Ею можно или восхищаться, или откровенно презирать. Но равнодушным быть точно не получится.

Но мало кто знает, что она была обычной женщиной с необычной судьбой и просто хотела быть любимой. Другая Мэрилин Монро, не только с очаровательной улыбкой, но и в слезах отчаяния, слабая и сильная одновременно…

Мюзикл позволит вам стать свидетелем потрясающей истории любви и обманутых надежд, сказки для двоих и разбитые сердца троих…. Вырванные страницы из толстого дневника короткой, но очень яркой жизни красавицы – Мэрилин Монро….

Мэрилин Монро — главная героиня мюзикла и персонажи ее истории Ив Монтан, Артур Миллер и Симона Синьоре, а также директор «Marilyn Monroе Prodиctions» как будто приходят к нам со страниц дневника известной кинодивы. И перед глазами зрителей разворачивается интересная и сложная история любви и разочарований. Все начинается с того, что для съемок нового фильма с участием Мэрилин кинопродюсеры не могут найти ей партнера. Мэрилин Монро предлагает пригласить известного французского актера Ива Монтана, который приехал вместе со своей женой великой актрисой Симоной Синьоре на гастроли. Французский артист соглашается и закручивается история пьесы.

Мэрилин Монро понимает, что ее брак с Артуром Миллером был ошибкой. А партнер по фильму Ив так галантен, так красив. В свою очередь Ив Монтан угнетен успехом жены, здесь в Голливуде ей присудили премию «Оскар». Любовная история фильма вырвалась за пределы съемочного павильона. Главные герои сами не ожидали такого поворота событий. Ведь все начиналось, как легкий флирт. Но Мэрилин и Ив Монтан поняли, что полюбили друг друга и готовы бросить свои семьи для того, чтобы быть вместе. Артур не хочет терять жену, потому что ее фильмы приносят ему хороший доход. Симона также не видит свою жизнь без Ива Монтана. Она узнает об измене мужа и не хочет жить. Но Монтан понял, что допустить этого не может, потому что он обязан своей Симоне во всем. И Монтан остается со своей женой, ничего при этом не объясняя Мэрилин. Монро думает, что Ив играл с ней, что эта любовь была для него только игрой, что ее опять обманули. Она так хотела найти любовь, но, видимо, красивые любовные истории бывают только на голубых экранах кинотеатров. Именно в веселых кинолентах Мэрилин Монро всегда кокетливо улыбается нам, всегда живет.

Творческое объединение «ТАЛЕНТ»

Режиссер: Владислава Артюковская

В ролях: Катя Муратова, Андрей Асимович, Денис Немцов, Алеся Самоховец, Владислав Виноградов, Дмитрий Блошняца, Илья Мулев, Дмитрий Долгоруков, Никита Бабич.

Дата: 6 марта, 19:00. Продолжительность спектакля с перерывом: 2 часа 20 минут. Жанр: мюзикл. Место: Театр танца Национальной художественной школы им. М. К. Чюрлениса (Kosciuškos g. 11).