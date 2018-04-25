Мэрия Рима и католическая церковь не могут поделить монеты из фонтана Треви

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Между мэром итальянской столицы и Римской католической церковью возник конфликт, связанный с уловом из фонтана Треви, из которого каждый год достают монеты на сумму около полутора миллионов евро, сообщает BBC.

Традиционно монеты передавались католическим благотворительным организациям, помогающим неимущим. Но мэр Рима Вирджиния Раджи пожелала в этом году потратить деньги на ремонт городской инфраструктуры.

Городская администрация утвердила решение мэра, которое должно вступить в силу в апреле. Католическая церковь заявила, что данное решение ударит по беднякам.

NEWSru.com.il