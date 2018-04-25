Меркель наградили премией Фулбрайта

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Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель вручили премию имени американского сенатора Уильяма Фулбрайта за заслуги в укреплении международного взаимопонимания.

Принимая награду в понедельник, 28 января, в Берлине, глава немецкого правительства заявила о растущей угрозе популизма и национализма во многих странах, в том числе Германии.

По ее словам, под угрозой оказываются основные принципы международного права и прав человека. «Мы должны этому решительно противостоять», − подчеркнула Меркель, выступая в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла.

В частности, она напомнила о важной роли международных организаций, таких как ООН и Всемирной торговой организации, основанных после осознания «ужасов национал-социализма, Второй мировой войны и зашкаливающего национализма». При этом она не упомянула напрямую американского президента Дональда Трампа, грозящего выходом из ВТО.

Одновременно Меркель подчеркнула значение сильной Европы.

«Как партнер и друг Соединенных Штатов Европа может быть сильной только в такой степени, в какой она едина», − заявила канцлер.

Ангела Меркель стала первым немецким лауреатом премии Фулбрайта. В прошлом награды удостаивались, в числе прочих, Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Джимми Картер, Билл Клинтон, Вацлав Гавел, организация Врачи без границ, а также Билл и Мелинда Гейтс.

Награждая главу германского правительства, Ассоциация Фулбрайта отметила ведущую роль канцлера ФРГ во времена глобальных кризисов.

korrespondent.net

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