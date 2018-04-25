Меркель намерена спасти ракетный договор

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В случае объявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Германия намерена использовать ближайшие шесть месяцев для переговоров с целью спасения соглашения. Об этом заявила в пятницу, 1 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТАСС.

«Если сегодня дело дойдет до объявления, мы приложим все силы, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Для нас ясно, что Россия нарушила договор. С ней нужно говорить», — продолжила Меркель.

По ее словам, НАТО тщательно проанализирует, что будет означать выход США из ДРСМД.

Как сообщает AFP, ранее сегодня немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Россия «де-факто аннулировала» ракетный договор.

«Мы должны отметить, что договор был нарушен российской стороной, и призывы последних 60 дней к большей прозрачности и дополнительной информации ничего не дали», — сказал Маас.

Маас, который в последние недели ездил между Москвой и Вашингтоном, пытаясь сохранить договор, заявил, что Россия все еще нарушает условия документа.