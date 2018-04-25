Меркель пообещала Лондону «немного больше времени» на обсуждение Brexit, если потребуется

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Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Евросоюзом и Великобританией соглашение по Brexit актуальным. Если Лондону нужно будет больше времени для того, чтобы его утвердить, то оно будет предоставлено, передает Reuters. Об этом заявила в среду в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Мы абсолютно согласны с тем, что это соглашение актуально, и я говорила об этом недавно в Шарм-эш-Шейхе с британским премьером Терезой Мэй. Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться», — сказала глава кабмина. Во вторник Меркель также заявила, что продлить выход Великобритании из Евросоюза на пару месяцев «будет несложно».

По словам Меркель, Берлин и Париж как и прежде выступают за упорядоченный процесс выхода Великобритании из сообщества. «Сожалеем об этом шаге, но такова реальность», — добавила глава кабмина ФРГ.

До запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза — 29 марта — остается почти месяц, но пока премьер-министру Великобритании Терезе Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем, передает ТАСС.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если же сторонам не удастся согласовать условия Brexit, Великобритания может лишиться членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке, что повлечет за собой введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.

На фоне сложных переговоров с Лондоном Берлин и Париж придерживаются единой позиции. «Мы понимаем, что нуждаемся в общих ответах на вопросы, связанные с изменяющейся геополитической обстановкой, миграцией, цифровыми технологиями и климатом, — сказала Меркель. — По нашему опыту, Европа может быть эффективной только тогда, когда ФРГ и Франция выступают с общих позиций».

Наличие единой позиции у двух стран подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце перед началом рабочей встречи с канцлером Германии. «Наше единство позиции по Brexit является абсолютным. Договор относительно условий выхода не может быть пересмотрен. Если британцам необходимо больше времени, то мы готовы рассмотреть их запрос о переносе сроков на более поздний период. Но только в том случае, если это будет обосновано новым подходом Великобритании», — сказал Макрон.

Он добавил при этом, что Париж и Берлин «никогда не согласятся на перенос сроков, если не будет существовать четких перспектив относительно преследуемых целей». «Как заявил уже главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье, «нам необходимо не дополнительное время, а нам необходимо решение», — напомнил Макрон.

Таким образом, для британской стороны «настало время сделать выбор, такой, какой необходимо делать партнерам, друзьям и союзникам — то есть обеспечивая наличие четких перспектив и общего проекта на будущее», подчеркнул президент Франции.

В то же время министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ЕС мог бы дать время Соединенному Королевству подготовиться ко второму референдуму, на что, по его оценкам, нужно не менее полугода. Чтобы предоставить Великобритании такую отсрочку, Евросоюз может разрешить британцам избрать своих депутатов в Европарламент в исключительном порядке «на очень короткий срок».

Встреча Меркель и Макрона состоялась на фоне сообщений в СМИ о разногласиях по поводу «Северного потока — 2». Макрон собирался участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 15-17 февраля, однако, по официальной версии, был вынужден отменить поездку на фоне протестов «желтых жилетов». Газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что французский президент отказался от поездки именно из-за темы газопровода.

NEWSru.com