Меркель разъяснила газовую политику Берлина

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Германия не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но и Украина должна остаться транзитным государством. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля.

«Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать… С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком-2, — также для меня остаются очень важными», — сказала она.

Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

«Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией», — пояснила канцлер.

Ранее Меркель заявила о том, что страны Европейского Союза договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

korrespondent.net